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Видеофакт: послы разных стран читают «А хто там ідзе?» в Минске

13.04.2018 - 09:44

Новости Беларуси. «А хто там ідзе?» – самое известное белорусское литературное произведение малого жанра на 101 одном языке в одном переплете. В Минске презентовали «книгу одного стихотворения» Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над эксклюзивным тиражом в 800 экземпляров трудилась интернациональная команда именитых переводчиков  и писателей – всего 101 человек.

Символичным доказательством всемирной известности и популярности трехстрочного стихотворения стало его прочтение послами разных стран мира в Минске.

«А хто там ідзе?» суждено было стать национальным гимном Беларуси. Кстати, в 2018 году исполняется ровно 110 лет со дня первой публикации бессмертного произведения Купалы.

Видеофакт: послы разных стран читают «А хто там ідзе?» в Минске

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