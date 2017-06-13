новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Видеофакт: путешественники выложили потрясающую съемку Любанских карьеров

13.06.2017 - 19:05

Новости Беларуси. Не надо нам берег турецкий, когда рядом такая красота! Предлагаем вашему вниманию видео-путешествие на меловые карьеры, которые находятся между Слуцком, Любанью и Солигорском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Захватывающая аэросъемка совсем недавно появились в интернете. Сделали ее блоггеры-путешественники.

Купаться на меловые карьерах строго запрещено: глубина здесь достигает 40 метров. Правда, отдыхающих – если хорошо припекало – это никогда не останавливало. Тут скажешь только одно: к организации собственного отдыха нужно подходить с трезвой головой!

Видеофакт: путешественники выложили потрясающую съемку Любанских карьеров

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Туризм в Беларуси: «Что происходит»
«Почему на биллборде ребёнок плачет? Кто оплачивает эту рекламу?»: реакция японца на «Заплати алименты»
«Чтобы люди видели, как наши военные работают»: на «Линии Сталина» 17 июня покажут танковый биатлон
Филипп Гулый: «У нас сложился кластер практически мирового значения – Мир-Несвиж. Нужен второй – Коссово и Ружаны»
Иван Печинский: «Есть мечта восстановить Новогрудский замок. Был бы он в Литве – уже давно бы подняли, как Тракайский»
Путешественник Милюхин: «Хотите быть гостеприимными? Отмените визы. Хотите денег? Сделайте, как в африканских странах»
Квесты и аутентичное проживание: что стоит предложить туристам в Минске?
«Увиденное превзошло все ожидания»: благодаря чему Витебск вошел в топ-10 древних городов СНГ по популярности у туристов
«Увиденное превзошло все ожидания»: благодаря чему Витебск вошел в топ-10 древних городов СНГ по популярности у туристов
Все новости по теме Туризм
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru