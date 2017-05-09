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Видеофакт: салют 9 мая 2017 года в Минске

09.05.2017 - 23:55

Новости Беларуси. Мирный салют и ровно 30 залпов, как и тогда, в мае 1945. История поколения победителей сегодня у всех на слуху. И в Беларуси не осталось даже такой деревеньки, где бы не вспоминали героев той войны. Что уже говорить о городах.

Тысячи людей здесь собрались на площади Победы, чтобы порадоваться залпам красочного салюта.

Мирное небо Минска раскрасили десятки ярких выстрелов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотреть салют к Дню Победы в Минске вы можете на видео выше.

Видеофакт: салют 9 мая 2017 года в Минске

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