новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Видеофакт: «Танец маленьких тракторят» – необычное шоу к 71-летию МТЗ

27.05.2017 - 20:27

Новости Беларуси. Большой тракторный балет. МТЗ 27 мая креативно отмечает 71-летие. Звезд шоу-балета заменили трактора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все пируэты знаменитые «Беларусы» исполняли под классику.

Водители танцующих машин усердно готовились к этому дню несколько недель. Ежедневные репетиции, и каждое движение отточено до последнего па. Но «балетмейстеры» до конца держали задумку шоу в секрете.

Впрочем, 71 год – это и повод подвести экономические итоги. Только в 2017 году завод увеличил экспорт на 120 %, с конвейера сошли 7000 машин. Предприятие планирует расширить и модельный ряд. Уже проходят испытание рисовые тракторы, созданные для работы в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Кроме того, тестируют и «Белоруса», под капотом которого 450 лошадиных сил – он один из самых мощных в мире.

Но главное то, что сегодня предприятие обеспечивает достойный заработок каждому сотруднику. Средняя зарплата превышает 1000 рублей.

Видеофакт: «Танец маленьких тракторят» – необычное шоу к 71-летию МТЗ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Грузия отмечает День Независимости 26 мая: поздравления направил Президент Беларуси
Грузия отмечает День Независимости 26 мая: поздравления направил Президент Беларуси
«Это душа нашей нации»: акция, посвященная Дню государственного флага и герба, прошла в Минске
«Это душа нашей нации»: акция, посвященная Дню государственного флага и герба, прошла в Минске
День государственных флага и герба отмечает Беларусь
День государственных флага и герба отмечает Беларусь
День радио, телевидения и связи отмечают 7 мая работники медиа-сферы
День радио, телевидения и связи отмечают 7 мая работники медиа-сферы
Праздник труда в Беларуси: история и современность
Праздник труда в Беларуси: история и современность
Ирина Костевич на Празднике труда: Мы за апрель трудоустроили более 85 тысяч человек
Ирина Костевич на Празднике труда: Мы за апрель трудоустроили более 85 тысяч человек
Разноцветные фонтаны и музыка: как в Витебске отмечают Первомай
Разноцветные фонтаны и музыка: как в Витебске отмечают Первомай
Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда
Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда
Все новости по теме Праздничные даты
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru