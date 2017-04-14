Видеофакт: торжественный запуск фонтанов посвятили 950-летию Минска

Новости Беларуси. В Минске после сезонного перерыва 14 апреля вновь ожили фонтаны.
К долгожданному событию специально подготовили театрализованное представление.
Также перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета звучала живая музыка. Она сливалась с журчанием водных струн, которые то и дело взмывали ввысь.
Всего же в столице около 60 десятков фонтанов.
Их торжественный пуск сегодня посвятили юбилейной дате. В 2017 году Минск отметит 950-летие.
Фейерверки из струй и летящие брызги уже сегодня напомнили о скором наступлении лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.