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Видеофакт: торжественный запуск фонтанов посвятили 950-летию Минска

14.04.2017 - 23:58

Новости Беларуси. В Минске после сезонного перерыва 14 апреля вновь ожили фонтаны.

К долгожданному событию специально подготовили театрализованное представление.

Также перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета звучала живая музыка. Она сливалась с журчанием водных струн, которые то и дело взмывали ввысь.

Всего же в столице около 60 десятков фонтанов.

Их торжественный пуск сегодня посвятили юбилейной дате. В 2017 году Минск отметит 950-летие.

Фейерверки из струй и летящие брызги уже сегодня напомнили о скором наступлении лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: торжественный запуск фонтанов посвятили 950-летию Минска
Видеофакт: торжественный запуск фонтанов посвятили 950-летию Минска
Фото. Видеофакт: торжественный запуск фонтанов посвятили 950-летию Минска
Видеофакт: торжественный запуск фонтанов посвятили 950-летию Минска
Фото. Видеофакт: торжественный запуск фонтанов посвятили 950-летию Минска

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