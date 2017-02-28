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Видеофакт: в Минске сотрудники МЧС спасли кота

28.02.2017 - 21:17

Новости Беларуси. Наши телезрители стали свидетелями чудесного спасения кота на улице Червякова. Отчаянный мохнатый верхолаз оказался на макушке дерева.

Спуститься самостоятельно у животного, которое уже почуяло март, не получалось. Сердобольные свидетели кошачьих мучений вызвали сотрудников МЧС и с удовольствием приняли участие в спасательной операции.

Завершения происшествия мобильный репортер не запечатлел. Но мы убеждены, что ситуация благополучно разрешилась как для усатого, так и для его хозяев.

Таким образом, кот своим поступком напомнил о приближающейся весне и необходимости следить за домашними питомцами, которые любят гулять сами по себе и зачастую оказываются в сложных ситуациях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Видеофакт: в Минске сотрудники МЧС спасли кота

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