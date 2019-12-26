Виктор Овчаров: «Невозможно готовить атлета, не имея высокий уровень квалификации тренера»
Новости Беларуси. Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма готовится отметить 20-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И сегодня, фактически накануне юбилея, гостем нашей студии стал начальник отдела науки и информационного обеспечения вуза Виктор Овчаров.
Сергей Прохоров, СТВ:
Вашему институту буквально на днях исполняется 20 лет. В принципе, это такой внушительный срок, когда можно говорить о каких-то конкретных итогах, пройденном пути, накопленном опыте и как этот самый опыт можно использовать в будущей работе.
«В стенах нашего института за 20 лет прошли обучение более 50 тысяч специалистов отрасли физической культуры и спорта»
Виктор Овчаров, начальник отдела науки и информационного обеспечения ИПКП БГУФК:
Достаточно сказать, что в стенах нашего института за 20 лет прошли обучение более 50 тысяч специалистов отрасли физической культуры и спорта. Естественно, мы привлекаем к работе с тренерским составом преподавателей Белорусского государственного университета, специалистов других вузов страны, а также руководителей ассоциаций и федераций по видам спорта.
Сергей Прохоров:
Насколько я понял, вы можете готовить тренеров практически по любому виду спорта.
О подготовке тренеров: «Повышаем у них квалификацию до современных требований»
Виктор Овчаров:
Мы не только готовим, мы скорее переподготавливаем тех людей, которые изъявили желание получить новую специальность, а также тренеров, имеющих тренерскую квалификацию. Повышаем у них квалификацию до современных требований.
Сергей Прохоров:
Скажите, с чего начинается подготовка атлета – с таланта самого спортсмена или все-таки с человека, с тренера, который будет его готовить к будущим победам?
«Невозможно готовить атлета, не имея высокий уровень квалификации тренера»
Виктор Овчаров:
Это направление обоюдное: оно идет, я бы сказал, параллельно. Невозможно готовить атлета, не имея высокий уровень квалификации тренера. Так же как и тренер с высокой квалификацией должен знать и уметь отобрать того атлета, который в будущем сможет показать результат, достойный мирового уровня.
Сергей Прохоров:
Хороший тренер – это все-таки талант, призвание либо это просто качественная, хорошая подготовка?
Виктор Овчаров:
Мне видится результат понятия «хороший тренер» – это результат очень тяжелой, трудной, долгой работы, долгого становления специалиста, повышения его профессиональных качеств до такого уровня, благодаря которому можно вывести на олимпийский пьедестал любого спортсмена.
Сергей Прохоров:
Вопрос, может быть, не очень профессиональный, но я человек не из спорта, поэтому мне простительно. Есть ли разница в сложности подготовки тренера того или иного вида спорта?
О сложности подготовки тренеров по разным видам спорта: «Разницы большой нет»
Виктор Овчаров:
Разницы большой нет. Существует базовая подготовка, существуют типовые учебные планы повышения квалификации, переподготовки и вообще получения высшего физкультурного образования.
Сергей Прохоров:
Можно сказать, что, к примеру, тренера по футболу готовить сложнее, чем тренера по хоккею?
Виктор Овчаров:
Мне видится разница только в наличии материальной базы и тех условий, в которых работает тренер. Все зависит от самого тренера и от уровня его квалификации.
Сергей Прохоров:
Можно назвать какие-то ключевые базовые моменты, которыми должен обладать тренер? Я имею в виду человека, который не занимался профессиональным спортом, но увлекается им и хотел бы стать тренером. Вы говорили, что возможно прийти такому человеку на базе высшего образования, например, к вам в институт и получить эту подготовку. Изначально какими способностями он должен обладать?
Если человек имеет первоначальные навыки и хочет выйти на профессиональный уровень, у него сегодня все для этого есть
Виктор Овчаров:
Прежде всего нужно самому не только любить спорт, но и заниматься какими-то видами спорта или каким-то одним видом спорта. Если человек имеет первоначальные навыки и стремление, хочет освоить азы какого-то вида спорта и выйти на высокий профессиональный уровень, у него сегодня все для этого есть.
Сергей Прохоров:
Вы говорили сейчас о развитии образования. Отсюда вытекает вопрос: что сегодня не хватает нашему спортивному образованию, тренерскому образованию?
Нашему тренерскому образованию не хватает стремления постигать накопленный опыт, который можно использовать для совершенствования видов спорта
Виктор Овчаров:
Нашему тренерскому образованию сегодня, пожалуй, не хватает стремления постигать тот опыт, в том числе и зарубежный, который уже накоплен и который можно использовать сегодня на практике для совершенствования каждого отдельного вида спорта.
Уверенные шаги в большом спорте. Стипендиатов Президентского спортивного клуба чествовали в штаб-квартире НОК
Новости Беларуси. Уже стало доброй традицией в конце уходящего года чествовать новых стипендиатов Президентского спортивного клуба. В 2020 году их стало 264, включая тренеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Юные атлеты только начинают делать свои первые шаги в большом спорте, но им уже есть чем гордиться. В 2018-м все эти ребята смогли подняться на пьедестал различных международных турниров.
В штаб-квартире Национального олимпийского комитета в Зале славы по-особенному торжественно. Здесь собрались юные спортсмены, которые только начинают делать первые шаги в большом спорте, но уже громко заявили о себе на международной арене, многие из них чемпионы мира и Европы, а кто-то и Олимпийских игр, правда детских. Это золотой запас белорусского спорта, надежда нашей страны. Президентский спортивный клуб поддерживает юные дарования и стимулирует на новые победы.
Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:
Ваши первые достижения и потенциал не дают сомневаться в вашем будущем успехе. Продолжайте идти вперед и реализовывать свои таланты. Не забывайте: инвестиции в спорте – это не только финансовые средства, но и старания тренеров, помощь родных и, конечно же, поддержка болельщиков.
Фигурист Евгений Пузанов смог завоевать бронзовую медаль зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, а после стать чемпионом страны среди взрослых. Евгений одержим Олимпиадой и золотой медалью.
Евгений Пузанов, бронзовый призер XIV зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля:
Это моя главная цель, мечта. Спасибо Президентскому спортивному клубу за ту поддержку, которую они оказывают на всем нашем спортивном пути.
Самая юная стипендиатка – Варвара Мацкевич – девочке всего семь лет, но она в 2019 году стала победителем первенства мира по быстрым шахматам в Минске.
Варвара Мацкевич, победитель первенства мира по быстрым шахматам:
Я очень рада, что я стипендиат спортивного Президентского клуба. Я хочу чемпионат мира выиграть.
Среди сегодняшних стипендиатов нет тех, кто уже входит в состав национальных команд. Это сделано для того, чтобы поддержать следующий эшелон спортивного резерва.
Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Они являются членами переменного состава. Для того, чтобы закрепиться, как раз таки с этой категорией спортсменов мы начинаем работать.
В Беларуси каждый юный спортсмен – как хлебные зернышки в руках хлебороба. Зреют в заботе и любви, ведь это наше бесценное богатство, которое надо сохранить.