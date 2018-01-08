Новости Беларуси. Двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко не выступит на Australian Open-2018, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В декабре 2017 организаторы открытого чемпионата Австралии предоставили белоруске «уайлд-кард».

Но воспользоваться этим приглашение двукратная чемпионка турнира не сможет: еще окончательно не решен вопрос по опеке над ее сыном Лео. По этой же причине Азаренко пропустила ряд турниров в конце минувшего сезона и начале нынешнего.