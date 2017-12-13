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Виктория Азаренко получила специальное приглашение на Australian Open

13.12.2017 - 14:53

Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко получила специальное приглашение, позволяющее ей участвовать в Australian Open.

Об этом сообщили на сайте турнира. По информации директора Australian Open, «​чемпиону будет предоставлена любая помощь, чтобы она могла соревноваться на турнире, где спортсменка добилась своего наибольшего успеха».

Организаторы ждут встречи с Викторией в январе на турнире.

По словам Азаренко, она будет очень рада вернуться на корты Australian Open.

Виктория Азаренко:
Я так рада вернуться в Мельбурн на Australian Open, это мой любимый турнир. Я побеждала на нем дважды и всегда чувствовала себя комфортно на кортах, да и город отличный.

Фото: instagram.com/vichka35

Спортсменка поблагодарила директора турнира за понимание и поддержку. По словам девушки, год был действительно тяжелым и возможность вренуться в строй станет действительно радостным началом нового года.

Виктория Азаренко:
Не могу дождаться, чтобы увидеть всех моих австралийских поклонников снова.

Фото: instagram.com/vichka35

В нынешнем году Виктория Азаренко пропустила несколько крупных турниров по семейным обстоятельствам. Теннисистка судится с отцом своего сына за право опекунства над ребенком.

«Это вызов, с которым я готова встретиться»: Азаренко впервые прокомментировала ситуацию в личной жизни и спорте

Фото: instagram.com/vichka35

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