Виктория Азаренко получила специальное приглашение на Australian Open

Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко получила специальное приглашение, позволяющее ей участвовать в Australian Open.

Об этом сообщили на сайте турнира. По информации директора Australian Open, «​чемпиону будет предоставлена любая помощь, чтобы она могла соревноваться на турнире, где спортсменка добилась своего наибольшего успеха».

Организаторы ждут встречи с Викторией в январе на турнире.

По словам Азаренко, она будет очень рада вернуться на корты Australian Open.

Виктория Азаренко:

Я так рада вернуться в Мельбурн на Australian Open, это мой любимый турнир. Я побеждала на нем дважды и всегда чувствовала себя комфортно на кортах, да и город отличный.

Фото: instagram.com/vichka35

Спортсменка поблагодарила директора турнира за понимание и поддержку. По словам девушки, год был действительно тяжелым и возможность вренуться в строй станет действительно радостным началом нового года.

Виктория Азаренко:

Не могу дождаться, чтобы увидеть всех моих австралийских поклонников снова.

Фото: instagram.com/vichka35

В нынешнем году Виктория Азаренко пропустила несколько крупных турниров по семейным обстоятельствам. Теннисистка судится с отцом своего сына за право опекунства над ребенком.