Виктория Азаренко получила специальное приглашение на Australian Open

Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко получила специальное приглашение, позволяющее ей участвовать в Australian Open.
Об этом сообщили на сайте турнира. По информации директора Australian Open, «чемпиону будет предоставлена любая помощь, чтобы она могла соревноваться на турнире, где спортсменка добилась своего наибольшего успеха».
Организаторы ждут встречи с Викторией в январе на турнире.
По словам Азаренко, она будет очень рада вернуться на корты Australian Open.
Виктория Азаренко:
Я так рада вернуться в Мельбурн на Australian Open, это мой любимый турнир. Я побеждала на нем дважды и всегда чувствовала себя комфортно на кортах, да и город отличный.
Фото: instagram.com/vichka35
Спортсменка поблагодарила директора турнира за понимание и поддержку. По словам девушки, год был действительно тяжелым и возможность вренуться в строй станет действительно радостным началом нового года.
Виктория Азаренко:
Не могу дождаться, чтобы увидеть всех моих австралийских поклонников снова.
Фото: instagram.com/vichka35
В нынешнем году Виктория Азаренко пропустила несколько крупных турниров по семейным обстоятельствам. Теннисистка судится с отцом своего сына за право опекунства над ребенком.
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