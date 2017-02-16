Виновные в мошенничестве и «отмывании» денег: Суд Центрального района вынес приговор по делу кооператива «Спектр-Капитал»

Новости Беларуси. Суд Центрального района Минска 16 февраля вынес приговор по делу о финансовых махинациях «Спектр-Капитал».

Трое участников преступной схемы получили в сумме 25 лет лишения свободы.

Кроме того, суд постановил конфисковать их имущество. С них взыщут и деньги, которые в своё время перечислили вкладчики. Напомню, компания работала по принципу финансовой пирамиды. Всего от их деятельности пострадало больше двухсот человек.

А сумма ущерба составила около двух миллионов деноминированных рублей.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Суд по делу продолжался с октября 2016. Все материалы по нему едва уместились в 300 томов. Не говоря уже о том, что само расследование преступления длилось полтора года. Действия обвиняемых были квалифицированы сразу по четырем статьям Уголовного кодекса. И сегодня, наконец, участникам кооператива вынесен приговор.

В зале суда нет свободных мест. Большинство присутствующих – обманутые вкладчики. Сам вердикт полностью не зачитывают: все-таки 740 страниц. С согласия всех сторон судья оглашает только резолютивную часть. Трое обвиняемых прячут лица.

И, кажется, не удивляются приговору – 10, 8 и 7 лет лишения свободы. Спустя несколько минут женщин под конвоем увозят.

Суд признал троих участников кооператива «Спектр-Капитал» виновными в мошенничестве и «отмывании» денег. Следствие установило: компания, по сути, была финансовой пирамидой. Вкладчиков заманивали сказочными процентами. До 70 годовых.

Но выплачивать их компания не собиралась, предлагая людям инвестировать в бизнес-проекты.

Естественно, «липовые». Итог – 220 пострадавших. Оборот – миллион долларов.

Василий Мальцев, потерпевший:

Всю жизнь собирали на квартиру. И положили сюда все деньги, которые были. Около миллиарда рублей до деноминации. Положили на счёт спецкапитала. Нас завлекли такими процентами хорошими.

Суд постановил вернуть пострадавшим деньги. В зависимости от вклада каждого – от 300 до 10 тысяч рублей. А имущество обвиняемых – это и загородные дома, и машины – конфисковали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Как нам рассказали вкладчики, некоторые из них, как бы это прискорбно не прозвучало,

до вынесения приговора просто не дожили. Из-за нервных потрясений.

Люди на заседаниях суда просто теряли сознание. Между тем, обвиняемые свою вину не признали. У стороны защиты есть 10 суток по закону, чтобы обжаловать приговор. И она намерена это сделать.