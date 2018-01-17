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Владельца двух служб маршрутных такси подозревают в неуплате налогов с 2015 года

17.01.2018 - 16:42

Новости Беларуси. Владельца двух служб маршрутных такси подозревают в неуплате налогов в течение двух лет.

По информации Комитета госконтроля РБ, противоправную деятельность пресекла финансовая милиция. Обе службы маршрутных такси были зарегистрированы в Минской области и регулярно осуществляли перевозки пассажиров.

С января 2015 по декабрь 2017 года руководитель, который являлся также собственником компании, уклонялся от уплаты налогов. В бухгалтерском отчете не отражалась выручка, которая поступала наличными от водителей маршруток. Это осуществлялось двумя способами: обнулением кассовых аппаратов специальным устройством или непроведением выручки наличными через кассовые аппараты.

Водители маршруток подтвердили, что скрывали выручку по указанию руководства.

Изъяты документация, техника, 40 тысяч рублей, 20 кассовых аппаратов, устройства для их обнуления.

По предварительной информации, сокрытая от налогообложения сумма выручки составляет 150 тысяч рублей.

Назначен ряд экспертиз. Будет проведена детальная проверка финансово-хозяйственной деятельности двух служб маршрутных такси для установления всей суммы.

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