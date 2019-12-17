Владимир Карачевский: надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться и снимать интересное кино
Новости Беларуси. Отечественный кинематограф сегодня отмечает 95-летие. С праздником кинематографистов поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В копилке «Беларусьфильма» – сотни работ, многие из них стали культовыми. Национальная киностудия ежегодно выпускает несколько фильмов. А в 2020-м представит на суд зрителям историческое фэнтези.
Дмитрий Боярович о том, какое оно – наше кино.
С этих кадров началась история белорусского кино. Первый художественный фильм (до этого были лишь киноочерки), немой и черно-белый, вышел на экраны в 1926 году. Тогда ленту увидела лишь избранная публика.
Затем были: «Девочка ищет отца» (фильм до сих пор географический лидер белорусского кино, вышел в прокат в 83 странах), знаменитая «Альпийская баллада» (которую показывали в Каннах), «Дикая охота Короля Стаха» (первый отечественный триллер). И ставшие легендарными «Белые росы».
Елена Борзова, актриса (Россия):
То, что было тогда… Там были люди, одержимые своей профессией, одержимые кино. Сейчас цель – деньги, хапужество. Но я столкнулась сегодня с руководителями киностудии. Очень верю, что именно они воскресят и восстановят былое торжество белорусского кино.
За белорусским кино в свое время закрепилась репутация военного. «Иди и смотри», «В августе 44-го...», «Руины стреляют», «Часы остановились в полночь». Столько фильмов о Второй мировой едва ли сняла какая-то другая страна. За это нашу «фабрику грез» в шутку прозвали «Партизан-фильм».
Последние 20 лет кинематограф страны развивается с переменным успехом. «Хрусталь» Дарьи Жук вошел в лонг-лист премии «Оскар», «В тумане» Сергея Лозницы взял приз ФИПРЕССИ в Каннах. Четверть века в стране проходит «Листопад». На фестиваль приезжают звезды: от Брийанте Мендосы до Кшиштофа Занусси.
Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Я надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться, гордиться тем, что мы имеем, и заниматься тем, что снимать кино, которое будет интересно в первую очередь. Поэтому я рассчитываю на все наши фильмы, на команду и киностудии, и на моих коллег, с которыми мы сейчас объединяемся для презентации белорусского кино за рубежом.
«Беларусьфильм» в ближайшее время порадует кино с национальным характером. На экраны выйдут «Приключения авантюриста Прантиша Вырвича» – историческое фентези.
«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»
Идет работа и над национальным кино-проектом – фильмом «Купала» (его зрители увидят в 2020 году).
Александр Лукашенко поздравил кинематографистов с 95-летием белорусского кино
Новости Беларуси. Юбилей у белорусского кино. Если говорить о его 95-летней истории в цифрах, то это более 500 художественных фильмов, несколько тысяч документальных и около 100 мультипликационных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кинематографистов со знаковой датой потравил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы по праву гордимся нашими талантливыми и легендарными мастерами, фильмы которых получили признание далеко за пределами страны, стали достоянием мировой культуры. Сегодня поклонники киноискусства ждут от вас шедевров про современную действительность, глубокого осмысления созидательного пути, который прошло наше государство за годы независимости.