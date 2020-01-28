Владимир Караник: «Будет двойной контроль в самолёте на предмет выявления пациентов с вирусной инфекцией»

Вспышка коронавируса. Глава ВОЗ не видит необходимости эвакуировать иностранцев из Китая

Новости мира. Коронавирус продолжает распространяться. Так, 28 января стало известно о случае заражения в Германии. Но, как заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с гендиректором Всемирной организации здравоохранения, Китаю под силу одержать победу в борьбе с эпидемией.

Всю последнюю информацию собрала Александра Шкарупина.

Первый случай заболевания коронавирусом в китайском Ухане был выявлен в конце декабря 2019 года. Уже к середине января вирус вырвался за пределы страны, а на сегодняшний день случаи заражения пневмонией нового типа подтверждены в 13 государствах. Больше всего заболевших за пределами Китая, по данным ВОЗ, в США и Таиланде.

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Главы государств предпринимают решительные шаги, чтобы не допустить распространения пневмонии: несколько стран приостановили выдачу виз гражданам КНР, в аэропортах устанавливаются тепловизоры, которые реагируют на малейшее повышение температуры тела, а самолеты, прибывшие из Китая, тщательно дезинфицируют.

Еще один острый вопрос, который стоит перед мировыми лидерами: как вернуть на родину людей, которые оказались в зоне карантина? США, Австралия, Индия, Южная Корея, Япония ведут переговоры об эвакуации своих граждан из Уханя.

Тосимицу Мотэги, министр иностранных дел Японии:

Нам позвонили коллеги из Китая и сказали, что они готовы разместить один чартерный самолет. Мы обеспечим перевозку наших людей из Уханя в аэропорт. Первый лайнер мы отправим уже сегодня. Также борт доставит маски, защитное снаряжение и другие предметы помощи китайцам.

Однако глава Всемирной организации здравоохранения, который в данный момент находится в Китае, не видит необходимости эвакуировать иностранцев. По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем, он заявил, что уверен в эффективности принятых правительством КНР мер для сдерживания заболевания.

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Чтобы не допустить эпидемии, более 10 китайских городов закрыли на карантин. Здесь остановлено все транспортное сообщение. Людей призывают не покидать дома без острой необходимости, на улицу – только в масках.

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