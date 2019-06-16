Владимир Караник: «Сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости»

Новости Беларуси. День медицинского работника отмечают в Беларуси 16 июня. Для медиков подготовили необычный подарок. Для тех, кто каждый день спасает человеческие жизни, свои двери распахнул Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Гостями стали победители и лауреаты конкурса «Врач года», отличники здравоохранения – всего больше 50 человек. Вниманию лучшим из лучших – исторические залы. Места встреч мировых лидеров и зарубежных делегаций, проведения торжественных церемоний, чествования олимпийцев и отличников учебы, залы для пресс-конференций.
Помимо уникальных исторических фактов, гостям было интересно узнать про необычные архитектурные и интерьерные решения. Казалось бы, сдержанные на эмоции на работе, они просто не уставали восхищаться умением белорусских мастеров, которые изящно и со вкусом подошли к оформлению Дворца, причем всех 20 залов. Завораживающая люстра из латуни и хрусталя, воздушные и легкие шторы, которые поглощают шум и не горят, национальные орнаменты на стенах и уникальные предметы мебели.
Запомнилась приглашенным и фотоэкспозиция. На эксклюзивных кадрах отражены ключевые моменты из жизни главы государства.
Совместными усилиями будем решать вопросы – Владимир Караник о задачах белорусской медицины
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
В системе здравоохранения работают более 250 тысяч работников. Надо понимать, что сильная современная система здравоохранения – это фактически один из атрибутов независимости. Поэтому и возникла идея тех врачей, которые, являясь победителями конкурса «Врач года», отличники здравоохранения и наиболее отличившиеся представители нашей отрасли, провести экскурсию в символе независимости нашей страны – во Дворце Независимости.
Наталья Алданова, врач общей практики могилевской поликлиники № 2:
Очень роскошно. Я полна гордости от того, что это всё сделано руками белорусов. Я уже больше 30 лет в профессии и, конечно, я тронута таким вниманием.
Ольга Пересада, профессор кафедры акушерства и гинекологии Белорусской медицинской академии последипломного образования:
Я когда-то была главным акушером-гинекологом республики и я пришла в 2003 году. За эти годы, которые прошли, мы сделали громадный скачок, это просто потрясающие результаты, результаты на уровне мировых показателей.
Дворец Независимости уже давно можно называть поистине народным. Такие экскурсии проводят для самых разных делегаций. Познакомиться с величественным символом государственности смогли обладатели госнаград, ученые, музыканты, спортсмены, многодетные мамы, талантливая молодежь.
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«Следуя зову сердца, вы посвятили себя благородной миссии». Президент поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником
Грамоты и благодарности Минздрава и Мингорисполкома получили несколько десятков медиков. Приятным продолжением торжественной церемонии стал праздничный концерт во Дворце Республики.
Вацлав Янушко, главный врач 4-й городской клинической больницы им. Н. Савченко:
Всё совершенствуется, и новые технологии применяются, высокотехнологичные операции.
Врач должен по призванию приходить в медицину. Любая награда – это оценка твоей работы любого уровня. Естественно, оно вдохновляет. Конечно, моя заслуга – заслуга коллектива.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Учитывая внимание города и государства к этой системе и те вложения, это хорошая материально-техническая база. А вопросы, касающиеся взаимодействия или повышения эффективности, я думаю, учитывая поддержку Мингорисполкома, Комитета по здравоохранению, мы совместными усилиями будем решать для того, чтобы у столичных жителей не было нареканий на систему здравоохранения.
Всего в системе столичного здравоохранения – около 40 тысяч профессионалов. Именно благодаря им неизменно растет продолжительность жизни минчан: за последние годы – с 74 до 77 лет.
Медицинская сфера будет развиваться и дальше. В планах на ближайший год – открытие новой подстанции скорой медицинской помощи в Лошице, хосписа и лечебного корпуса детской инфекционной клинической больницы.