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Владимир Карягин: мы предлагаем модель белорусской приватизации

01.03.2017 - 16:48

Новости Беларуси. «Национальную платформу бизнеса» представили 1 марта  в Минске. Проект является сводом предложений по улучшению делового климата в нашей стране. Программа содержит более 80 идей.

В частности, представители бизнеса выступают за оказание господдержки исключительно на конкурсной основе и снижение налоговой нагрузки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:
Практически каждый пункт работает на бизнес. По регулированию бизнеса, очень серьезный блок о доверительном управлении предприятием. Как когда-то мы выкупали колхозы, сейчас появится возможность более двух тысяч предприятий тем предпринимателям, которые имеют опыт ведения бизнеса выкупать, взять в управление и из прибыли выплатить. То есть мы предлагаем модель белорусской приватизации, создание белорусского слоя частных промышленников.

Ни одно предложение от бизнеса не останется без внимания. Это было сказано во время работы Ассамблеи деловых кругов. Эта площадка сегодня объединила бизнес и власть. Актуальные вопросы белорусского предпринимательства стороны обсуждают вместе.

Сейчас одна из главных задач – дать частной инициативе больше свободы. Работа в этом направлении уже ведется: так, на ревизии торговой инспекции наложен мораторий, значительно упрощены санитарные нормы, а малые предприятия больше не проверяют сотрудники МЧС.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:
Излишние проверки, которые приводят к плохим последствиям, не дают нормально работать бизнесу, должны быть исключены. Любая проверка, на наш взгляд, должна упреждать нарушения, а не бить по хвостам, как говорится в народе, после того, как административное нарушение осуществлено.

Отметим, Ассамблея деловых кругов проходит в восемнадцатый раз. Форум – одно из центральных событий Белорусской недели предпринимательства.  

Владимир Карягин: мы предлагаем модель белорусской приватизации

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