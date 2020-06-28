Владимир Кухарев: минчан, пострадавших в ситуации с водоснабжением, освободят от оплаты за июнь
Новости Беларуси. Минчан, пострадавших в ситуации с водоснабжением, по поручению Президента освободят от уплаты за воду в июне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный санврач Минска: «Запрет на использование воды в питьевых целях снят»
Об этом 28 июня журналистам сообщил вице-премьер Владимир Кухарев. Он также рассказал, что причины произошедшей ситуации выясняются.
Все детали изучает правительственная комиссия, созданная по поручению главы государства. Результаты будут доложены Александру Лукашенко.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Ситуация по питьевому водоснабжению в городе Минске находится на постоянном контроле у Президента Республики Беларусь. По его поручению правительством принято решение по освобождению от оплаты за услугу водоснабжения за июнь жителей города Минска, в квартиры которых поступала вода, не соответствующая потребительским качествам.
Также принято решение, что мы еще несколько дней будем изучать ситуацию. Будут находиться автомобили, которые будут развозить воду, и если кто-то из жителей будет иметь необходимость, может воспользоваться этой водой.
Кроме того, находится на постоянном контроле ситуация по нахождению в магазинах, торговых центрах в полном объеме воды. Поэтому можно сказать, что никакого ажиотажа нет.
Подробная информация о том, как именно будет сделан перерасчет, появится позже. Механизм прорабатывается.
Главный санврач Минска: «Запрет на использование воды в питьевых целях снят»
Новости Беларуси. Последние подробности о качестве воды в Минске. Во Фрунзенском и Московском районах снят запрет на использование воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нелли Гиндюк, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В связи с тем, что исследованные в течение суток пробы воды водопроводной соответствуют установленным требованиям, запрет на использование воды в питьевых целях снят. Воду можно употреблять для питья.
За последние сутки санитарно-гигиеническая служба города проверила 108 проб воды во Фрунзенском, Московском и Центральном районах города.
Результаты лабораторного контроля показали, что вода соответствует требованиям, в том числе по хлорорганическим соединениям. Следует отметить, что более чем сутки по Фрунзенскому району не регистрируются пробы с отклонением от нормативных требований.
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В Московском районе по этому показателю 26 июня отмечались отклонения в трех образцах. По результатам проб, отобранных днем, вечером и утром 27 июня, вода соответствует всем требованиям.
Ситуация остается в фокусе внимания специалистов. Круглосуточный мониторинг качества и безопасности питьевой воды продолжит городской центр гигиены и эпидемиологии.