﻿ Владимир Пресняков на «Мисс Беларусь-2018»: Красоту белорусок оцениваю прежде всего по жене | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Владимир Пресняков на «Мисс Беларусь-2018»: Красоту белорусок оцениваю прежде всего по жене

04.05.2018 - 23:22

Новости Беларуси. Пока жюри «Мисс Беларусь-2018» делало непростой выбор, Владимир Пресняков признался: его белорусская красота покорила давно и бесповоротно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Пресняков, заслуженный артист России:
Красоту белорусскую я оцениваю, конечно, по своей жене, прежде всего. Она будет у меня на первом месте. Действительно, девочки все… Не важно же быть просто красивой, надо быть остроумной, иметь много юмора.

«Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич: это большая заслуга моих родителей – мое нахождение на этой сцене

Владимир Пресняков на «Мисс Беларусь-2018»: Красоту белорусок оцениваю прежде всего по жене

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Юлия Скалкович, «Мисс Беларусь-2012»
Юлия Скалкович, Мисс Беларусь-2012, готовится стать Мисс мира-2012
Как выбирали самую красивую девушку Беларуси. Репортаж СТВ
Как выбирали самую красивую девушку Беларуси. Репортаж СТВ
«Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич: это большая заслуга моих родителей – мое нахождение на этой сцене
«Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич: это большая заслуга моих родителей – мое нахождение на этой сцене
Мария Василевич. Источник фото: https://vk.com/mariavasilevich
«Мисс Беларусь-2018» стала минчанка Мария Василевич
Жюри о том, как выбирали «Мисс Беларусь-2018»
Жюри о том, как выбирают «Мисс Беларусь-2018»
Финал «Мисс Беларусь-2018». Что происходит за кулисами шоу
Финал «Мисс Беларусь-2018». Что происходило за кулисами шоу
«Шоу будет мощным». Как самые красивые девушки страны готовятся к финалу «Мисс Беларусь – 2018»
«Шоу будет мощным». Как самые красивые девушки страны готовятся к финалу «Мисс Беларусь – 2018»
Фото: instagram.com/karolinagranat
Студентка БГУ вошла в шестерку самых красивых студенток мира: фотофакт
Все новости по теме Мисс мира
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru