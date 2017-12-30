Новости Беларуси. Беларусь и Россия добились значительных результатов в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с Рождеством и Новым годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил убежденность в том, что наши страны будут и впредь плодотворно работать над решением актуальных вопросов двусторонней повестки дня, укреплять интеграционные связи в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, эффективно координировать усилия в СНГ и ОДКБ.