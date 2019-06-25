Владимир Самсонов о Европейских играх в Минске: «Я не помню, чтобы за мою карьеру за меня так болели»

Новости Беларуси. Владимир Самсонов – Тимо Болль: такая афиша в настольном теннисе в представлении не нуждается, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Два чемпиона мира. Два чемпиона Европы. Две экс-первые ракетки мира. История их противостояния насчитывает ни один десяток матчей. Высочайший уровень оба атлета продемонстрировали и 25 июня. Таким скоростям позавидовали бы даже китайцы: они не играли, они рубились.
На радость публике Самсонов взял первый сет, но на большее его не хватило. Поражение 1:4. Однако наиболее красноречиво об упорстве и принципиальности свидетельствуют цифры в сетах 12:10, 6:11, 14:16, 10:12 и 7:11.
Владимир Самсонов, участник II Европейских игр:
Было бы, конечно, намного лучше, если бы я проиграл Тимо в финале: по крайней мере, была бы медаль. А так ни медали, ни финала – ничего. Вряд ли будет еще шанс играть такой турнир у себя дома перед такой публикой. Было невероятно играть у себя дома при такой поддержке. Я не помню, чтобы за мою карьеру за меня так болели.
Сейчас я вылетел – конечно, очень-очень жаль. Всегда может решить исход целого сэта какое-то одно очко. Может быть, чуть-чуть везения не хватило. С другой стороны, вроде бы играл довольно неплохо. Надеюсь, что хоть зрители увидели хороший настольный теннис и надеюсь, что придут сюда в следующий раз смотреть на нас.
Буквально два дня назад я тоже проигрывал 3:1 по сэтам, и, в конце концов, как-то смог выиграть этот матч. Сегодня все было в другом направлении.
Всегда, когда проигрываешь матч, ты немного разочарован. В Баку в финале, в принципе, у меня были тоже хорошие шансы выиграть – я вел по сэтам 3:1 вроде бы. С другой стороны, серебряная медаль на первых Европейских играх, в принципе, тоже не такой плохой результат. Ведь и сегодня я тоже вроде бы хорошо играл и тоже разочарован. Но проиграл за выход в четыре, то есть это совсем другое.
II Европейские игры в самом разгаре. Минск ждал и готовился к приему гостей заранее. Сейчас наша столица полностью в распоряжении болельщиков и спортсменов. Работа проделана огромная. Фактически, сейчас инфраструктура города держит серьезный экзамен. Это касается и состояния гостиниц, хостелов, кафе-ресторанов: мест должно хватить всем, а цены – не взлететь до небес.
Как чувствуют себя зарубежные гости в нашей столице? Об этом мы поговорим с заместителем председателя Мингорисполкома Александром Крепаком.
Ольга Коршун, СТВ:
Александр Петрович, здравствуйте.
Александр Крепак, заместитель председателя Мингорисполкома:
Здравствуйте.
Ольга Коршун:
Европейские игры, как мы сказали, в самом разгаре, и в Минск приехали гости из разных стран. Всем ли хватило места, всех ли приняли?
Александр Крепак:
Город действительно не только держит удар, но и его выдерживает. Мы сегодня говорим о том, что те гостиницы и фонды, объекты общественного питания, которые сегодня город подготовил ко II Европейским играм, радушно принимают гостей. В городе порядка 2000 объектов общественного питания, более 100 тысяч мест, где можно посидеть и отдохнуть.
Белорусская кухня производит на туристов огромное впечатление. И они этим делятся, говорят. Наши повара регулярно устраивают флешмоб-акции. Сегодня даже в деревне спортсменов вечером были танцы, которые подарили нам спортсмены в знак благодарности за организацию питания.
Ольга Коршун:
Если после обеда хочется танцевать – это действительно подтверждение того, что обед удался. Кстати, на II Европейских играх, как нам говорили, для питания спортсменов будут использоваться в основном только наши белорусские продукты. Так ли это?
Александр Крепак:
Это так. 95 % всего того, чем питаются спортсмены, производят предприятия Республики Беларусь. Спортсмены ряд продуктов белорусского производства оценивают на высоком мировом уровне. Им очень нравятся молочные продукты и мороженое, которое, как они отмечают, действительно сделано из натуральных продуктов. И им нравится, то как качественно готовятся блюда, которые в последствии помогают им участвовать в соревнованиях. У нас 250 наименований блюд, которые сегодня представлены в деревне спортсменов. В том числе и 24-часовая зона, где спортсмены могут в любое время прийти и утолить голод или просто пообщаться, посидеть и в том числе перекусить.
Ольга Коршун:
Может быть, главный ингредиент – белорусская душа? Частичку души вкладывают повара в блюда, поэтому они так нравятся зарубежным гостям.
Александр Крепак:
Это основное. Без души ни одно блюдо, наверное, не будет настолько вкусным и аппетитным.
Ольга Коршун:
Все-таки еще до начала II Европейских игр в СМИ проскальзывала такая информация, что многие захотят «нагреть» руку на этом соревновании и поднять цены, например, на проживание в тех же хостелах или на такси. Что с ценами сейчас?
Александр Крепак:
Мы еще за год до начала II Европейских игр заключили так называемый меморандум: не повышать цены на более, чем 10 с 10 июня по 15 июля 2019 года. Также как и Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство транспорта, Мингорисполком заключили меморандум о неподнятии цен на транспортную инфраструктуру. Сегодня мы регулярно смотрим, мониторим текущую ситуацию. Тот меморандум, который был подписан, действительно по достоинству выдерживается нашими операторами.
Ольга Коршун:
Конечно, с собой туристы увезут сувениры. Возможно, вы уже мониторили ситуацию – что идет «на ура»? Может, уже есть какой-то дефицит самых эксклюзивных товаров?
Александр Крепак:
Большой популярностью пользуется сам талисман Игр, магнитная продукция, особенно с наименованием Игр, где они проходят по месту территориального расположения. Интерес вызывает наша продукция легкой промышленности: полотенца с символикой Европейских игр.
Сегодня мы предоставили очень широкую гамму сувенирной продукции. Мы регулярно мониторим эту ситуацию, чтобы, как вы говорите, не было какого-то дефицита или кому-то чего-то не досталось. Если надо, мы в индивидуальном порядке это все доставим. По крайней мере, на сегодняшний день таких проблем не отмечено.
Ольга Коршун:
Возвращаюсь опять к питанию наших атлетов. Вы сказали, что лучше всего идет мороженное. Возможно, есть цифры: сколько уже килограммов или тонн съедено мороженого?
Александр Крепак:
Порядка 300 тонн мороженого уже отгружено. Нам это приятно и символично, что такой элемент в такую жаркую пору года не только востребован. Сегодня можно сказать, что он настолько популярен, что, я уверен, экспортным потенциалом он точно будет обеспечен.