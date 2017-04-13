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Владимир Семашко о поставках российской нефти: не позднее 1 июля 2019 года мы подпишем следующее соглашение

13.04.2017 - 21:28

Новости Беларуси. Минск и Москва окончательно урегулировали все спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и министр энергетики России Александр Новак 13 апреля подписали протоколы, которые вносят изменения в прежние соглашения.

Согласно документам, в нашу страну ежегодно будут поставляться 24 миллиона тонн нефти, 18 из которых пойдут на переработку.

Экспортные пошлины за оставшиеся шесть Беларусь сможет зачислить в свой кошелек. Подобная квота действительна до 2024 года, а наращивать количество отправляемой в нашу страну нефти российская сторона начнет уже в апреле. Технологические и производственные возможности для этого есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства Российской Федерации:
Эти условия уже полностью согласованы, речь идет о фиксации на бумаге соответствующих договоренностей. На основе этих договоренностей по газовым вопросам мы изменим объем поставок по нефти,

приведем их в соответствие с ранее достигнутыми соглашениями – это 24 миллиона тонн в год.

Установлен и порядок определения цены на голубое топливо для нашей страны до конца 2019 года.

Стоимость 1000 кубометров, с учетом скидки, составит менее 130 долларов.

Не исключено, что расчет будет производиться в российских рублях.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Мы договорились, что, исходя из этих базовых условий, не позднее 1 июля 2019 года мы подпишем следующее соглашение, где будут четко фиксированы цены на газ для Беларуси, как бы ни менялись цены и курсы внутри России. Задача такая: чтобы цены были если не равные, то очень близкие.

Чтобы наша электроэнергетика и газовая отрасль работали в одних измерениях, в одном масштабе.

До конца 2017 года будет сформирован пакет предложений, цель которого –

к 2025 году вывести Беларусь и Россию на единый рынок голубого топлива в рамках Евразийского экономического союза.

Владимир Семашко о поставках российской нефти: не позднее 1 июля 2019 года мы подпишем следующее соглашение

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