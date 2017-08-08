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Вместо бараков на пересечении улиц Немига, Коллекторная и Клары Цеткин построят жилые дома

08.08.2017 - 22:14

Новости Беларуси. В Московском районе столицы определили площадки под строительство жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Речь идет о пересечении улиц Немига, Коллекторная и Клары Цеткин, где сейчас расположены два старых барака. Каждому уже полвека.

Ветхие здания в центре города идут под снос. На их месте вырастут многоэтажные дома с подземным паркингом.

Горожанин:
Я считаю, что это очень хорошо, потому что в городе наведется порядок, и вместо этих старых бараков поставят новые жилые дома.

Вместо бараков на пересечении улиц Немига, Коллекторная и Клары Цеткин построят жилые дома

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