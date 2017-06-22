Вместо соков и нектаров спирт: в Могилевской области задержали фуру с крупной партией нелегального товара

Новости Беларуси. Не по назначению. В Могилевской области задержали крупную партию спирта. По документам, фура везла в Слуцк соки и нектары.

А на деле оказалось, что в грузовике находился медицинский девяносто пяти процентный антисептический раствор – 23 тонны.

Крупную партию ждали в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Большегруз с нелегальным товаром остановили отчасти случайно – обычная патрульная работа. Однако когда водитель фуры предоставил документы, сотрудники ОБЭП решили проверить.

Вместо соков и нектаров в машине оказался спирт, медицинский, 95-процентный.

Как выяснилось, фирмы-получателя груза, указанной в накладных не существует. А вот машина принадлежит частной организации из Бобруйского района.

Андрей Харкевич, начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступления УВД Могилёвского облисполкома:

Как показывает практика и по нашей информации, данная спиртосодержащая жидкость предназначена для распространения в Бобруйске.

Она распространяется по нелегальным точкам, где ее реализуют мелкие оптовики населению.

По ценам приемлимым для определенного слоя населения.

Проблема нелегального ввоза алкогольной продукцию из России в Беларусь по-прежнему актуальна. Почти каждый день оперативники задерживают машины, перевозящие контрафакт.

И все дело в разнице цен на алкоголь.

В России он дешевле. Тем более сомнительного качества.

Реальная фирма-получатель из Бобруйска попадает под прицел правоохранителей уже второй раз за год. Сейчас проводится проверка, опрашиваются свидетели. И если вина будет доказана, наказание для нелегальных перевозчиков может не ограничиться адмнистративным кодексом.