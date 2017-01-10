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Внести свой вклад в становление белорусской нации: Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение» и спецпремии

10.01.2017 - 21:02

Новости Беларуси. 10 января во Дворце Республики Президент вручил награды заслуженным белорусам. Тем, кто свои трудом доказал, что не безразличен к своей профессии и к своей стране: обладателям премий «За духовное возрождение» и спецпремий Президента, деятелям культуры и искусства.

Десятки человек, элита страны и одновременно те, для кого «доброта» и «милосердие» – не просто слова. Также сегодня названы имена покорителей «Белорусского спортивного Олимпа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вручение премии «За духовное возрождение» ежегодно собирает не только людей творческих, но и социально активных. В их работе государство находит помощников по сохранению исторической памяти, заботе о людях, попавших в затруднительные жизненные ситуации, распространению идей благотворительности.

Премия «За духовное возрождение» была учреждена 20 лет назад, в 1997 году.

Вручается, как правило, лично главой государства. В начале церемонии Президент произносит речь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каждый год в эти январские дни мы встречаемся с особенными людьми – теми, кто врачует наши души, кто хранит нашу память, кто служит милосердию, добру и красоте. Творческий путь никогда не бывает простым, и сегодня на эту сцену выйдут люди, которые достойно прошли его, покорив новые вершины в культуре, искусстве, журналистике, спорте.

История предоставила нашим творческим людям уникальный шанс – внести свой вклад в становление белорусской нации. Ведь именно мы с вами, ныне живущие поколения, воплотили в жизнь многовековую мечту наших предков - создали первое в истории независимое белорусское государство.

И сегодня наша общая задача – сберечь страну и передать ее свободной и независимой тем, кто придет после нас.

Мы все чаще осознаем Беларусь как общий дом, семью для всех нас. И когда мы говорим об интеграционных процессах на постсоветском пространстве, в мире, что мы планируем, чтобы эти интеграционные процессы были, мы исходим именно из этого – что мы должны быть как единая семья.

И самое главное: в этой семье мы должны быть равноправными.

Только такие союзы способны выжить, иного не дано. Беларусь добрая, отзывчивая, свободолюбивая, независимая, живущая в гармонии со  своими соседями. Именно такая она сегодня. А какой ей быть через полсотни лет во многом зависит от тех, кто сегодня в этом зале. От всех, кто называется творцом. Ведь сила искусства в том, что оно может говорить не только на языке ума, но и на языке сердца.

В 2016 году лауреатом премии за духовное возрождение стал настоятель Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря, отец Евсевий.

Он помогает людям, страдающим от алкоголизма и наркомании. Благоустроил под это дело работу монастыря.

Был инициатором постройки и реконструировал здания, ему переданные. Небезынтересно, что во время ремонта старенькой церкви ХІІІ века был найден уникальный природный источник. Теперь его купель знают не только по всей Беларуси, но и за рубежом. Место вдали от шума цивилизации, которое помогает ищущим людям переосмыслить жизнь, обрести, найти самих себя.

Игумен Евсевий, настоятель Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря:
Я ни в коем случае не приписываю эту награду только самому себе. Это результат усилий тех людей, которые принимают участие в возрождении монастыря, а так же в помощи людям, которые в него приезжают. Я рад тому, что люди увидели нас и услышали.

И «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов»: в нем могут оказывать помощь одновременно 120 ребятам.

Почти в любом возрасте – от 3 до 18 лет. Центр оснащен самыми современными и инновационными технологиями, тренажерами. Квалифицированные специалисты помогают малышам сделать свои первые шаги в жизни. Еще здесь занимаются социальной адаптацией инвалидов.

Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра детей и молодежи:
Для нас это признание нашей работы и признание того, что в нашем Центре дети счастливы и у них есть детство.

Еще одни лауреаты премии за Духовное возрождение – коллектив «Белорусского государственного педуниверситета имени Максима Танка». Награду присудили за популяризацию волонтерского движения. Традиционно студенты вуза помогают в организации спортивных мероприятий, посещают детские дома и интернаты, а также проводят в школах и гимназиях тематические занятия, такие, например, как уроки доброты.

В 2016 году было более 800 таких мероприятий. И впервые на волонтерскую практику в вузе пошли первокурсники.

Александр Жук, ректор УО «Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка»:
Для будущих педагогов, студентов нашего университета, волонтерская деятельность – составная часть студенческой жизни, которая возвышает их духовно и нравственно. Тысячи студентов нашего университета, начиная с первого курса, занимаются помощью различным категориям и взрослых, и детей, делая их жизнь чуточку лучше и интереснее.

Награды удостоена Федерация профсоюзов Беларуси за патриотические акции для молодежи и не только. Одним из таких мероприятий стала масштабная реконструкция Кургана Славы. «Эффект ожерелья» из светодиодных ламп (другими словами, подсветка) создало эффект отблесков огня на ступеньках и барельефе, Курган Славы буквально заиграл другими красками.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Сегодня каждый может, и я считаю, что должен, вносить свой вклад в то, чтобы сохранять наше наследие и приумножать наши достижения. Курганы Славы сегодня величайший символ нашей победы. Символ, который наглядно показывает, что мы вместе можем противостоять любой беде.

Среди лауреатов премии также завкафедрой архитектуры жилых и общественных зданий Белорусского национального технического университета Сергей Сергачев, создавший единственную в своем роде книгу «Народное зодчество Беларуси. История и современность». Работа над ней проходила одновременно с его практической деятельностью по сохранению объектов народного творчества, имеющих историческую и художественную ценность.

Сергей Сергачев, заведующий кафедрой архитектуры жилых и общественных зданий Белорусского национального технического университета:
В книге, кстати, хотелось это строительное искусство нашего народа поднять высоко и показать. Было много достижений. Было много и осталось, потому что наша сегодняшняя действительность пронизана духом традиций.

По традиции вручены и 10 спецпремий Президента. В числе лауреатов авторский коллектив редакции газеты «Голас Радзімы», авторский коллектив республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство», Белтелерадиокомпании, художник Константин Ващенко, коллективу «Музея-усадьбы М. К. Огинского» и ряд других коллективов и персон, принимавших активное участие в утверждение идей человеколюбия, благотворительности.

Чествовали и лауреатов специальной премии «Белорусский спортивный Олимп».

Премия присуждена редактору отдела игровых видов спорта учреждения «Редакция газеты «Спортивная панорама» Руслану Васильеву. Он в спортивной журналистике более 20 лет. Еще лауреатами  стали  спортсмен-инструктор национальной команды по легкой атлетике Эльвира Герман, тренер-преподаватель по баскетболу Гродненского государственного училища олимпийского резерва Александр Шимковяк.

После церемонии на сцене Дворца Республики прошел праздничный концерт.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

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