Новогодняя сказка для каждого. Юрий Караев и сотрудники МВД поздравили ребят из Радошковичской школы-интерната
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Окунуться в волшебную атмосферу праздника мальчикам и девочкам в Радошковичской школе-интернате для детей-сирот помогли шефы.
Министр внутренних дел Юрий Караев и сотрудники ведомства привезли сладкие подарки, новую мебель и спортивный инвентарь. А дети подготовили для гостей музыкальное представление.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Приход к детям в канун Нового года так расслабляет, так умиляет, такое оставляет хорошее чувство потом. Дети готовились к празднику, так репетировали, костюмы у всех красивые.
Я могу себе представить, что для них Новый год, все эти сказки, розыгрыши, а главное подарки. В такие дни оставить детей без внимания это, конечно же, грех.
Кочанова, Карпенко, Ващенко: во время акции «Наши дети» известные белорусские чиновники поздравили детей с Новым годом
Каждый визит милиционеров в этой школе-интернате становится праздником. И дело не только в подарках. Самое главное – это хорошее настроение, теплые пожелания и искреннее желание сделать жизнь детей ярче и интереснее.
«Желающих ехать всё больше». Как проходит поездка к Деду Морозу в Беловежскую пущу на новогоднем поезде
Новости Беларуси. Девять новогодних поездов в Поместье Деда Мороза запускает Белорусская железная дорога в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По праздничному маршруту «Минск-Брест» они будут курсировать до и после Нового года. Специальный экспресс состоит только из купейных вагонов и движется без пересадок всю ночь. Поезд отправляется из Минска в пятницу вечером, а уже в субботу утром прибывает в Брест.
Сколько стоит добраться в Беловежскую пущу из Минска на новогоднем экспрессе?
Пассажиров необычного новогоднего железнодорожного круиза ждет насыщенная программа. В Бресте они пересядут на автобус и отправятся в Поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще, музей природы.
Мы путешествуем в количестве 43 человек. Все мамы, папы, с детками, с семьями. Хотим сделать праздник и себе, и нашим деткам.
Алла Сафонова, начальник туристического центра Минского отделения Белорусской железной дороги:
Этот проект существует 8 лет. С каждым годом он набирает обороты. Желающих ехать все больше. И если мы начинали этот проект с одного вагона, который был беспересадочным, то в этом году у нас 9 новогодних поездов.
В прошлом году мы перевезли где-то 1800 человек, в этом году планируется 2400 туристов.
А на обратном пути детей и взрослых ждет сюрприз – яркая анимационная программа с Дедом Морозом и символом 2020 года – мышкой.