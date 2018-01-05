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Внучка на час: пенсионеры Минска могут воспользоваться новой социальной услугой

05.01.2018 - 10:52

Новости Беларуси. В Беларуси появились новые виды социальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Центральном районе Минска реализуется проект «Внучка на час». Пенсионеры, которые не находятся на надомном обслуживании, могут пригласить сотрудника, который поможет им в решении бытовых вопросов.

А мамы столичного Октябрьского района уже воспользовались услугой «Минутка для мамы». В течение нескольких часов педагог-психолог территориального центра присмотрит за малышом.

К слову, только за 2017 год за подобными услугами обратились более 9000 минчан.

Внучка на час: пенсионеры Минска могут воспользоваться новой социальной услугой

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