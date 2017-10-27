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В Минске открылся образовательный центр инновационных практик «Технопрорыв»

27.10.2017 - 23:37

Новости Беларуси. Работает он во Дворце детей и молодежи. Набирают учеников в пять групп, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чего здесь только нет – робототехника, радиоинженерия, школа программирования, дизайн в сфере цифровых технологий, освоение системы «soft skills».

Уже записались 150 человек, от 6 до 16 лет.

12-летний Паша уже «на зубок» знает устройство 3D-принтера.

Павел Тулуп:
Работать на 3D-принтере очень просто. Сначала на компьютере ищешь рисунок черно-белого цвета, потом его заносишь в специальную программу. Его надо обработать и переносить.

В Минске открылся образовательный центр инновационных практик «Технопрорыв»

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