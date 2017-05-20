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Во Дворце искусств наградили лауреатов первой в истории Беларуси Национальной премии в области изобразительного искусства

20.05.2017 - 13:47

Новости Беларуси. 310 заявок, 63 работы в финале. В Минске назвали лауреатов первой в истории Беларуси Национальной премии в области изобразительного искусства. «Новация», «Творческий дебют», «Художественная фотография», «Дизайн», «Живопись», «Графика» – это лишь неполный список направлений. Конкуренция была высокой. 

Ведь по сути 20 членов жюри оценивали творчество отечественных мастеров за всю историю суверенной Беларуси.

Борис Крепак, заслуженный деятель искусств Беларуси, лауреат первой Национальной премии в области изобразительного искусства в номинации «Искусствоведение и критика»:
Не зря писал книги, статьи. Работаю в журналистике, искусствоведении, арт-критике.

Премия будет стартом для будущих искусствоведов, молодежи.  

Рыгор Ситница, председатель Белорусского союза художников, лауреат первой Национальной премии в области изобразительного искусства в номинации «Графика»:
Калі мастак уганароўваецца звання лаурэата Нацыянальнай прэміі – гэта вельмі высока і адказна гучыць. Таму што не проста прыгожа трэба нешта намаляваць,

а трэба зрабіць унесак у нацыянальную культуру.   

Будет ли эта премия ежегодной, пока не известно.

В эти выходные работы всех лауреатов можно оценить на выставке «Шорт-лист»

в столичном Национальном центре современных искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

Во Дворце искусств наградили лауреатов первой в истории Беларуси Национальной премии в области изобразительного искусства

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