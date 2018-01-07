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Во Дворце Независимости организовали сказочное представление для детей-сирот, многодетных, приемных и опекунских семей

07.01.2018 - 21:31

Новости Беларуси. На неделе сказочное представление для детей-сирот, многодетных, приемных и опекунских семей прошло во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Отпраздновать Новый год в знаковом месте для Беларуси смогли малыши со всей республики. Атмосферу волшебства создавали известные артисты, циркачи и мастера прикладного творчества.

В украшенном к Новому году Дворце гостей ждали встречи  с любимыми сказочными  персонажами, фотографии, сувениры на память. И, конечно же, новогодние подарки от имени Президента.

Во Дворце Независимости организовали сказочное представление для детей-сирот, многодетных, приемных и опекунских семей

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