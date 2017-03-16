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Во Дворце Независимости состоялась встреча Александра Лукашенко и губернатора Ставропольского края

16.03.2017 - 16:49

Новости Беларуси. Инновационное направление, кооперационные связи в промышленности и строительстве  – Беларусь и Ставропольский край открыты для диалога. 

Губернатора этого российского региона сегодня во Дворце Независимости принял Александр Лукашенко.

По итогам 2016 года взаимный товарооборот превысил 140 миллионов долларов и по сравнению с 2015 он увеличился на 9%.

Однако потенциал сотрудничества гораздо выше.

Как отметил глава государства, Ставропольский край – один из наиболее перспективных экономических партнеров нашей страны в Российской Федерации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы ваш приезд рассматриваем, как стремление прибавить во взаимной торговле и выпустить новые перспективные проекты в отраслях, где мы интересны и полезны друг другу.

Назрела необходимость развития кооперационных связей в промышленности,

нам известны ваши планы по сборке автомобилей с китайскими, европейскими компаниями. Думаю, нам нужно подумать прежде всего о создании совместных предприятий в Ставрополье и Беларуси. В перспективе надеюсь мы сможем организовать совместные предприятия  – производства машин, агрегатов всех конструкция, которые производятся в Беларуси, и которые нужны вам.

Это, как минимум, будет дешевле.

Техника, вы знаете, имеет свойство ломаться, крошиться, выходить из строя, е её ремонт и обслуживание. Наверное, белорусская техника тоже будет дешевле. Мы это уже знаем по опыту сотрудничества с западными государствами.

Предлагаем также услуги по проектированию и строительству в Ставрополье под ключ.

Если у вас будет такое желание, а у нас опыт есть, начиная от Питера и заканчивая регионами России, где мы получали кусок земли и под ключ создавали объекты. В контексте развития оздоровительной инфраструктуры кавказских минеральных вод для объектов санаторно-курортного назначения можно использовать белорусские строительные материалы и отделочные материалы, мебель, бытовую технику, в том числе мы можем прислать и своих специалистов, если мы договоримся о строительстве и отделке какого-то объекта.

Делегация Ставропольского края  уже посетила ряд белорусских предприятий. Интерес есть к закупке нашей техники, деталей и комплектующих, пассажирского транспорта, изделий из кожи.

В ходе визита запланировано подписание документов о торгово-экономическом,

научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во Дворце Независимости состоялась встреча Александра Лукашенко и губернатора Ставропольского края

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