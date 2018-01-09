﻿ Во Дворце Республики вручают премию «За духовное возрождение»: кто лауреаты | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Во Дворце Республики вручают премию «За духовное возрождение»: кто лауреаты

09.01.2018 - 18:07

Новости Беларуси. Во Дворце Республики начинают собираться те, кто совсем скоро получит заслуженные награды и премии «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония вручения по традиции проходит в рождественские дни. Как и прежде среди лауреатов люди, которые внесли большой вклад в развитие страны: артисты и музыканты, врачи и историки, священнослужители и спортсмены. Так, лауреатами премии «За духовное возрождение» стал Белорусский союз женщин, за сохранение духовных ценностей награду получат муфтий Мусульманского религиозного объединения и протоиерей Виктор Перегудов.

Высоко оценили работу коллектива Национальной библиотеки за факсимильное воссоздание книжного наследия Скорины. Издание максимально точно воспроизводит книги первопечатника. В них сохранены все особенности шрифтов и гравюр. 21 книга Скорины уместилась в 20 томов.

Без высокой награды не оставили также коллектив Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени  Александрова. На их счету тысячи спасенных жизней. Только в день команда профессионалов проводит около сотни операций.  

Во Дворце Республики вручают премию «За духовное возрождение»: кто лауреаты

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Настоятель прихода храма преподобной Евфросинии Полоцкой в Ивенце Виктор Перегудов стал лауреатом премии «За духовное возрождение»
Настоятель прихода храма преподобной Евфросинии Полоцкой в Ивенце Виктор Перегудов стал лауреатом премии «За духовное возрождение»
По итогам 2017 года присуждены пять премий Президента «За духовное возрождение» деятелям культуры и искусства
По итогам 2017 года присуждены премии Президента «За духовное возрождение» деятелям культуры и искусства
Церемония награждения лауреатов высшей юридической премии прошла в Минске
Церемония награждения лауреатов высшей юридической премии прошла в Минске
Президент присудил Государственные премии Беларуси 2016 года
Президент присудил Государственные премии Беларуси 2016 года
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Если бы не операция, не было бы в живых: РНПЦ трансплантации номинируется на Государственную премию
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Каждую минуту чувствовать ответственность за судьбу нашей страны: Президент вручил награды на приеме по случаю старого Нового года
Коллектив Дворца культуры Молодечно получил спецпремию Президента деятелям культуры
Коллектив Дворца культуры Молодечно получил спецпремию Президента деятелям культуры
Спецпремию Президента получила Раиса Романени, руководитель коллектива студии «Белорусский сувенир»
Спецпремию Президента получила Раиса Романени, руководитель коллектива студии «Белорусский сувенир»
Все новости по теме Премии правительства Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru