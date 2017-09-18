новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Во дворе на улице Якубова появилась библиотека под открытым небом

18.09.2017 - 23:17

Новости Беларуси. Уже неоднократно доказано, что  чтение полезно не только для ума, но и для здоровья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Особенно – на свежем воздухе. Вот и во дворе на улице Якубова появилась своя библиотека под открытым небом.

Так называемый буккроссинг – книжный прокат – появился здесь недавно, но уже стал популярным. Книжки можно брать абсолютно бесплатно и не возвращать. Сейчас в этом «скворечнике знаний» (он по форме как скворечник) можно найти белорусскую и русскую классику, приключения и даже инструкцию по сборке дизельного трактора.

Во дворе на улице Якубова появилась библиотека под открытым небом

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Библию Гутенберга и другие редкие издания Франциска Скорины можно увидеть в Минске
Библию Гутенберга и другие редкие издания Франциска Скорины можно увидеть в Минске
Международный конгресс «500 лет белорусского книгопечатания» открывается 14 сентября в Минске
Международный конгресс «500 лет белорусского книгопечатания» открывается 14 сентября в Минске
«Чем древнее книга, тем легче ее восстанавливать»: как реставратор Андрей Крапивка дарит вторую жизнь старинным изданиям
«Чем древнее книга, тем легче ее восстанавливать»: как реставратор Андрей Крапивка дарит вторую жизнь старинным изданиям
Как реставрируются древние книги: мастер-реставратор Андрей Крапивка о судьбе бумажного долгожителя
«Целое поколение родилось в суверенной Беларуси, которое хочет знать историю своей Беларуси»
«Целое поколение родилось в суверенной Беларуси, которое хочет знать историю своей Беларуси»
Он был смелым и нетрадиционно мыслящим человеком: о значимости Франциска Скорины через 500 лет истории
Он был смелым и нетрадиционно мыслящим человеком: о значимости Франциска Скорины через 500 лет истории
Скарына ніколі не забываў, адкуль ён родам: 6 августа отмечается 500-летие белорусского книгопечатания
Скарына ніколі не забываў, адкуль ён родам: 6 августа отмечается 500-летие белорусского книгопечатания
Первая книга для восточных славян: 500-летие белорусского книгопечатания отмечается 6 августа
Первая книга для восточных славян: 500-летие белорусского книгопечатания отмечается 6 августа
Все новости по теме Книги
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru