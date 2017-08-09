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Во Фрунзенском районе участились случаи краж решеток от ливневой канализации

09.08.2017 - 20:29

Новости Беларуси. Черные дыры. Во Фрунзенском районе участились случаи краж решеток от ливневой канализации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, на улице Лынькова пропало сразу три решетки. Специалисты устранили опасность. 

Во Фрунзенском районе участились случаи краж решеток от ливневой канализации

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