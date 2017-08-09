Новости Беларуси. Черные дыры. Во Фрунзенском районе участились случаи краж решеток от ливневой канализации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, на улице Лынькова пропало сразу три решетки. Специалисты устранили опасность.
Новости Беларуси. Черные дыры. Во Фрунзенском районе участились случаи краж решеток от ливневой канализации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, на улице Лынькова пропало сразу три решетки. Специалисты устранили опасность.
|Видеофакт: из движущегося фургона в Нидерландах румыны украли смартфоны на сумму в полмиллиона евро
|В Минске воспитательница детского сада отбирала у детей вещи и сдавала в ломбард
|В Могилеве супруги воровали цветы с могил и продавали их на рынке
|Резал болгаркой банкомат, а потом убежал босиком: подробности кражи в Бресте
|«Эта ценность обретет достойное место»: в Славгороде пресекли продажу старинного якоря
|Неизвестные взломали банкомат в Ивановском районе: возбуждено уголовно дело
|«Страшно стало, когда он споткнулся и повернулся на нас»: в Новополоцке школьницы задержали грабителя
|«500 тонн молока – это нужно просто открыть трубу и сливать»: в Гомеле руководители молочного завода подали в суд на работников