Во сколько белорусы вступают в брак и почему все чаще заключают брачные договоры? Рассказывает Минюст
Новости Беларуси. Приближается День всех влюбленных, и многие пары стремятся именно 14 февраля связать себя узами брака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Действительно, в ЗАГСах в этот день традиционно аншлаг. А этот год и вовсе богат на красивые даты, которые подходят для свадебного торжества. Так что наши ЗАГСы открывают свои двери для молодоженов даже в официальный выходной.
Есть ли подходящий возраст для брака, все ли решают цифры в сердечных делах и как креативно белорусы подходят к свадьбе. Об этом и не только мы поговорим с начальником управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Ириной Целиковец.
Тенденция наблюдается к увеличению среднего возраста лиц, которые желают вступить в брак
Ольга Коршун, СТВ:
Скоро в мире будут отмечать День всех влюбленных. У нас этот праздник очень популярен среди молодежи. Насколько охотно молодежь сегодня вступает в брак?
Ирина Целиковец, начальник управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Беларуси:
Если говорить о статистике, то в 2019 году органами ЗАГСа Беларуси зарегистрировано по стране более 62 тысяч браков. Из них 60 % проведены в торжественной обстановке. Тенденция в последнее время наблюдается к увеличению среднего возраста лиц, которые желают вступить в брак.
По статистике для мужчин – это 30-31 год, для женщин – это 28 лет.
Что касается вопроса про День влюбленных, то на сегодня только органами ЗАГС Минска принято 165 заявлений и которые будут рассматривать и которые будут регистрировать свой брак в День влюбленных 14 февраля.
Ольга Коршун:
Этот год богат на красивые даты, когда все хотят зарегистрировать брак. Например, скоро у нас 20.02.2020. В этот день будет какой-то аншлаг в ЗАГСе?
Ирина Целиковец:
На дату 20.02.2020 только органы ЗАГС приняли документы у 122 пар, они желают заключить брак в этот день.
Регистрируется прекращение брака при соблюдении 3-х условий: когда нет споров об имуществе, нет общих несовершеннолетних детей и есть взаимное согласие супругов
Ольга Коршун:
Нельзя не коснуться и темы разводов. Какова статистика в этом вопросе? На ваш взгляд, что является основной причиной расторжения браков?
Ирина Целиковец:
Если говорить о статистике по расторжению брака в органах ЗАГСа. А органах ЗАГСа регистрируется прекращение брака лишь при соблюдении 3-х условий: когда нет споров об имуществе, нет общих несовершеннолетних детей и есть взаимное согласие супругов. К сожалению, статистика говорит, что эта цифра все время на одном уровне. По данным 2019 года, расторжений брака было более 9 тысяч, такая же статистика была в 2018 году, на этом же уровне. Сотрудники органов ЗАГСа прилагают максимум усилий, когда предоставляется срок для примирения, они направляют людей к психологу, к медиатору для того, чтобы семья крепла.
Что касается мотивов, по которым расторгают брак, это выросли дети или вообще нет детей, супружеская неверность и другие жизненные обстоятельства.
«Ежегодно увеличивается рост заключения брачных договоров»
Ольга Коршун:
Востребованы ли сегодня у молодоженов брачные договоры?
Ирина Целиковец:
Ежегодно увеличивается рост заключения брачных договоров. Например, по итогам 2019 года брачных договоров было более 4 тысяч, по итогам 2018 — более 3 тысяч. Идет заметное увеличение и востребованность у супругов либо у людей, которые намереваются вступить в брак. Что касается столицы, то более 40 % удостоверяются брачным договором. 10 % брачных договоров заключаются в Брестской Витебской областях.
На наш взгляд, когда добровольно урегулированы брачным договором имущественные/неимущественные вопросы, вопросы, связанные с воспитанием детей, связанные с воспитанием детей в будущем – это направлено на цивилизованное разрешение споров в дальнейшем, укрепление семьи и нормальных партнерских отношений супругов.
«Намного чаще возникают просьбы у граждан проводить церемонию на белорусской мове»
Ольга Коршун:
Сегодня есть возможность проводить свадьбы в различных форматах. Какие самые необычные свадебные церемонии проводятся у нас?
Ирина Целиковец:
Кто-то желает прийти в ЗАГС в джинсах, кто-то желает прийти в платье королевы, кто-то пришел в костюме единорога. В Минске 31 декабря 2019 года был креативный подход: супруги выбрали костюм Деда Мороза и Снегурочки и зарегистрировали свой брак. Проводятся свадьбы и в традиционном стиле белорусского вяселля – ручник, зерно. И намного чаще возникают просьбы у граждан проводить церемонию на белорусской мове.
Валентина Курсевич: «У нас количество многодетных семей увеличивается»
Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».
Анастасия Боброва: «Страны, где отцы принимают активное участие в воспитании, там суммарный коэффициент рождаемости лучше»
Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике Палаты представителей Национального cобрания Республики Беларусь:
Всё-таки, у нас количество многодетных семей увеличивается. Если, например, в 2010 году это было порядка 11 процентов, то уже сейчас это 21 процент. Ведь проанализировано и использование семейного капитала. Глава государства на апрельском Послании белорусскому народу и парламенту дал поручение Совету министров проработать этот вопрос. Вопрос был проработан, и он завершился тем, что издан и подписан указ главы государства о продлении семейного капитала, который предусматривает, всё-таки, долгосрочную поддержку именно многодетных семей.
Принимаются ведь меры и по жилищной политике для обеспечения, прежде всего, многодетных семей жильём. И, тем более, в агрогородках, сельских населённых пунктах будет развиваться жилищное строительство и в городах-спутниках. Всё-таки, меры определённые дают свой результат.
Сказать так, чтобы у нас не было демографического потенциала – однозначно нет, он, всё-таки, у нас есть. И над ним надо работать, чтобы, действительно, получить ожидаемые результаты.