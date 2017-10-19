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Во сколько будут обходиться жировки: в Минске проходит двухдневный семинар, посвященный реформам ЖКХ

19.10.2017 - 22:32

Новости Беларуси. 18 октября в Минске начал работу семинар, посвященный теме, волнующей, без преувеличения, каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммунальные услуги – во сколько в будущем будут обходиться жировки? Стоит ли ждать снижения затрат, перехода на современные технологии и, как результат, повышения качества услуг? Эти вопросы обсуждают десятки специалистов.

«Подготовлены документы, которые смогут изменить ситуацию в отрасли»: совершенствование ЖКХ Беларуси обсуждают в Минске

Во сколько будут обходиться жировки: в Минске проходит двухдневный семинар, посвященный реформам ЖКХ

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