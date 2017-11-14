﻿ Во сколько обойдется перейти на зимнюю резину осенью-2017? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Во сколько обойдется перейти на зимнюю резину осенью-2017?

14.11.2017 - 19:39

Новости Беларуси. Стройными рядами автомобилисты потянулись в сторону шиномонтажа. По закону белорусским водителям до 1 декабря необходимо перейти на зимние покрышки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поменять комплект колес можно рублей за 15-20.

Но с правкой дисков и дополнительными манипуляциями лучше рассчитывать рублей на 50-60. Есть возможность и сэкономить на смене колес. Первое и самое очевидное решение – наличие двух комплектов (диск и покрышка) для зимнего и летнего сезонов и самостоятельная их замена.

Больше о новостях экономики за 14 ноября здесь.

Во сколько обойдется перейти на зимнюю резину осенью-2017?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Как сэкономить на бензине: несколько дельных советов
Как сэкономить на бензине: несколько дельных советов
История автопрома в стране завершена: в Австралии закрыли последний автомобильный завод
История автопрома в стране завершена: в Австралии закрыли последний автомобильный завод
На автосалоне в Токио представят резиновый автомобиль
На автосалоне в Токио представят резиновый автомобиль
Бесплатная зарядка для электромобилей появилась в центре Минска
Бесплатная зарядка для электромобилей появилась в центре Минска
День без автомобиля отметили в Минске большим велопробегом
День без автомобиля отметили в Минске большим велопробегом
День машиностроителя отметят в Беларуси 24 сентября
«День без автомобиля»: какие улицы будут закрыты 22 сентября
«День без автомобиля»: какие улицы будут закрыты 22 сентября
«Правила были рассчитаны на телефоны без громкой связи»: можно ли разговаривать по мобильному за рулём?
Все новости по теме Автомобили
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru