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Во внутреннем дворике БГУ 7 мая пройдет праздник, посвященный Дню Победы

07.05.2018 - 09:44

Новости Беларуси. Праздник, посвященный Дню Победы, пройдет сегодня в БГУ. Главной площадкой традиционно станет внутренний дворик университета, который оформят в стиле военных лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атмосферу воссоздадут с помощью брезентовых палаток, а также мотоцикла МТ и боевой машины пехоты. В исполнении студентов вуза прозвучат шлягеры военных лет. Импровизированной сценой станет кузов легендарной «полуторки», с которой более 70 лет назад выступали артисты передвижных театров и концертных бригад. Главными гостями праздника, конечно, станут ветераны Великой Отечественной войны.

Добавим, что в первые дни войны почти полтысячи студентов и преподавателей БГУ добровольцами ушли на фронт. Многие из тех, кто не успел эвакуироваться, стали подпольщиками или вступили в ряды партизанского движения.

Во внутреннем дворике БГУ 7 мая пройдет праздник, посвященный Дню Победы

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