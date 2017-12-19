Во время пожара в двухэтажном кафе в Раубичах находились 17 человек

Новости Беларуси. В кафе в Минском районе произошло возгорание.
По информации МЧС, инцидент случился вечером 18 декабря в заведении возле деревни Раубичи.
Горела кровля двухэтажного здания кафе, в котором находилось 17 человек – 10 посетителей и 7 работников заведения. Люди эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных.
Фото: МЧС
Сотрудники МЧС потушили огонь. Никто не пострадал.
Из-за пожара была повреждена кровля и уничтожена часть имущества.
Причина пожара сейчас устанавливается.
В середине декабря в Вилейском районе после службы загорелась церковь, которой более 150 лет.
Огонь уничтожил кровлю, выпалил здание внутри – здесь подробнее.