Во время пожара в двухэтажном кафе в Раубичах находились 17 человек

Новости Беларуси. В кафе в Минском районе произошло возгорание.

По информации МЧС, инцидент случился вечером 18 декабря в заведении возле деревни Раубичи.

Горела кровля двухэтажного здания кафе, в котором находилось 17 человек – 10 посетителей и 7 работников заведения. Люди эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных.

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС потушили огонь. Никто не пострадал.

Из-за пожара была повреждена кровля и уничтожена часть имущества.

Причина пожара сейчас устанавливается.

В середине декабря в Вилейском районе после службы загорелась церковь, которой более 150 лет.