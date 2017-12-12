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Во время реконструкции бывшего коллежда в Витебске найдены фрески XVIII века

12.12.2017 - 10:06

Новости Беларуси. Уникальные фрески, предположительно второй половины XVIII века, нашли в Витебске,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Удивительную находку сделали во время реконструкции под гимназию трехэтажного здания. Несколько лет назад здесь был корпус станкоинструментального колледжа.

В XVII и XVIII веках – базилианский монастырь. В помещении, своды которого разрисованы в технике гризайль, размещались трапезная и так называемая «теплая» церковь.

Евгений Колбович, руководитель разработкой научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на материальных историко-культурных ценностях:
Для Витебска – это просто очень уникально, потому что мы имеем воссозданные барочные ансамбли. Тот же Успенский собор – он воссоздан. Там есть росписи, Воскресенская церковь – там есть росписи. Но это новые росписи, которые созданы новыми художниками. А мы знаем, что в Витебске была очень мощная школа архитекторов, скульпторов. Барочный ансамбль – очень известный. А подлинное – лучше один раз увидеть.

Фрески хорошо сохранились. Они были спрятаны под тремя слоями масляной краски, а это прекрасный консервант. Сейчас экспертам предстоит решить судьбу находки.

Во время реконструкции бывшего коллежда в Витебске найдены фрески XVIII века

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