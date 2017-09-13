Во время учения «Запад-2017» войска союзного государства отработают прикрытие участков государственной границы

Новости Беларуси. Об этом 13 сентября сообщил помощник министра обороны Олег Воинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также стало известно, что основной замысел маневров – освоить современные подходы ведения боевых действий.

При разработке учебной модели учитывалось то, как возникали конфликты в последние годы – оборона важных объектов и борьба с экстремизмом. В целом защита собственных границ и территориальная безопасность – основной лейтмотив «Запада-2017».

Олег Воинов, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросом международного военного сотрудничества:

Учение позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства и создать условия для более