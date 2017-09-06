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Во время встречи группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины в Минске обсудят вопрос обмена пленными

06.09.2017 - 14:19

Новости Беларуси. В белорусской столице состоится заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждать планируется результаты «школьного перемирия» в Донбассе.

Напоминаем, договоренности о прекращении огня на время начала нового учебного года были согласованы в Минске на предыдущей встрече в формате ОБСЕ-Украина-Россия. Они начали действовать с полуночи 25 августа.

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Однако ситуацию коренным образом в зоне соприкосновения это не изменило. По прежнему здесь гибнут люди и не стихают взрывы, хотя напряженность на линии фронта снизилась. 6 сентября же во время встречи контактной группы в Минске будет обсуждаться и вопрос обмена пленными. Споры вызывает их количество с каждой из конфликтующих сторон. Формула «всех на всех» является одним из основных пунктов Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Во время встречи группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины в Минске обсудят вопрос обмена пленными

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