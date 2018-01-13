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Во всех мыслимых и немыслимых площадках играют музыканты: Новогодний бал в Большом театре

13.01.2018 - 22:56

Новости Беларуси. В Большом театре 13 января проходит одно из самых ярких событий января – костюмированный Новогодний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году зарегистрировано рекордное число участников – 150 пар. Дамы в платьях в пол, а кавалеры – в элегантных костюмах или смокингах. Раут начался за несколько часов до полуночи и как всегда перенес участников в другую историческую эпоху.

Николай Колядко, дирижер Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Все будет особенным с того момента, когда посетители в нарядных костюмах проходят полонезом, вальсом, полькой, контрдансом. Потом это празднество переходит в зал на концерт-сюрприз. Во всех мыслимых и немыслимых площадках будут играть наши музыканты. Очень много сюрпризов.

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Во всех мыслимых и немыслимых площадках играют музыканты: Новогодний бал в Большом театре

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