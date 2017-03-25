Во всех уголках Минска проходят работы по наведению порядка на земле

Новости Беларуси. Тем временем, работа по наведению порядка на земле кипит сегодня во многих уголках Минска.

Горожане с рабочим инвентарем вышли в собственные дворы, парки и скверы.

Так студенты Академии управления при Президенте благоустраивают территорию университета и своих общежитий ,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бурда, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы практикуем такие субботники ежемесячно.

Мы выходим и в общежитиях, и в корпусе помогаем убирать.

И стоит отметить, что с приходом весны мусора немного прибавилось, но ничего: с помощью наших студентов, думаю, приведём наши территории в порядок.