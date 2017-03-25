новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Во всех уголках Минска проходят работы по наведению порядка на земле

25.03.2017 - 13:30

Новости Беларуси. Тем временем, работа по наведению порядка на земле кипит сегодня во многих уголках Минска.

Горожане  с рабочим инвентарем вышли в собственные дворы, парки и скверы.

Так студенты Академии управления при Президенте благоустраивают территорию университета и своих общежитий ,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бурда, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Мы практикуем такие субботники ежемесячно.

Мы выходим и в общежитиях, и в корпусе помогаем убирать.

И стоит отметить, что с приходом весны мусора немного прибавилось, но ничего: с помощью наших студентов, думаю, приведём наши территории в порядок.

Во всех уголках Минска проходят работы по наведению порядка на земле

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Молодежь Минска 25 марта примет участие в субботнике в урочище «Куропаты»
Молодежь Минска 25 марта примет участие в субботнике в урочище «Куропаты»
Наведение чистоты
Наведение чистоты, дорога в никуда и покраска мачт: новости Минска за 14 марта
Весенняя уборка в Беларуси: помочь коммунальщикам в благоустройстве может любой желающий
Весенняя уборка в Беларуси: помочь коммунальщикам в благоустройстве может любой желающий
Октябрьская акция по благоустройству Минска: планируется посадить около 10 тысяч деревьев
Октябрьская акция по благоустройству Минска: планируется посадить около 10 тысяч деревьев
Сотрудники Министерства природных ресурсов и ЖКХ Беларуси вышли на первый осенний субботник
Сотрудники Министерств природных ресурсов и ЖКХ Беларуси вышли на первый осенний субботник
Около 7 млрд рублей заработали жители Минской области на республиканском субботнике
Около 7 млрд рублей заработали жители Минской области на республиканском субботнике
Республиканский субботник: самые яркие моменты трудового марафона
Республиканский субботник: самые яркие моменты трудового марафона
Бригада Президента Беларуси стала самой результативной на стройплощадке стадиона «Динамо» 23 апреля – залили 15 грузовых автомобилей бетона
Бригада Президента Беларуси стала самой результативной на стройплощадке стадиона «Динамо» 23 апреля
Все новости по теме Субботники в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru