Во всех уголках Минска проходят работы по наведению порядка на земле

Новости Беларуси. Тем временем, работа по наведению порядка на земле кипит сегодня во многих уголках Минска.
Горожане с рабочим инвентарем вышли в собственные дворы, парки и скверы.
Так студенты Академии управления при Президенте благоустраивают территорию университета и своих общежитий ,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Бурда, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Мы практикуем такие субботники ежемесячно.
Мы выходим и в общежитиях, и в корпусе помогаем убирать.
И стоит отметить, что с приходом весны мусора немного прибавилось, но ничего: с помощью наших студентов, думаю, приведём наши территории в порядок.