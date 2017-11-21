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Во всех загсах Минска появятся бесплатные специалисты по урегулированию конфликтов

21.11.2017 - 23:26

Новости Беларуси. Это так называемые медиаторы, появятся они в течение года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юристы и психологии будут проводить консультации при заключении или расторжении брака, а также регистрации ребенка. Получить совет по какому-либо вопросу можно уже сегодня.

Александр Дашкевич, первый заместитель начальника главного управления юстиции Мингорисполкома:
Роль медиатора, особенно если речь идет о расторжении брака, она весома и может привести к положительному результату. Это может быть в том числе и сопровождение, то есть так называемая «семейная медиация».

Елена Шевчик, медиатор:
У меня были четыре пары, которые хотели подать заявление на развод. С ними у меня была проведена беседа информационная. Одна пара согласилась на проведение медиации.

Семейная пара:
Здесь, в загсе узнали, что существует служба медиаторов. Не всегда получается парам самостоятельно решить какие-то вопросы.

Ксения Васильева, начальник отдела ЗАГС администрации Октябрьского района:
Люди к нам приходят и, поговорив с нами, понимают, что действительно, наверное, это не крайняя мера. Можно попытаться сохранить семью.

В 2014 году вступил в силу закон «О медиации», который закрепил использование медиаторов в решении конфликтов в бизнесе, трудовых или семейных отношениях. Основная цель нововведения в загсах – снизить количество разводов. Пилотный проект предусматривает бесплатное консультирование минчан.

Во всех загсах Минска появятся бесплатные специалисты по урегулированию конфликтов

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