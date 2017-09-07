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Вода в речке стала фиолетового цвета, рыба всплыла и пахнет аммиаком: отравлены несколько рек в Минской области

07.09.2017 - 18:27

Новости Беларуси. Природоохранники Минщины выясняют обстоятельства загрязнения воды в реках Уса и Великое Устье на территории Дзержинского и Узденского районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На горячую линию нашего телеканала позвонил и прислал видео местный житель Олег Камашевич. По его словам, вода в местной речке стала фиолетового цвета, рыба всплыла, а в воздухе запах аммиака. Ситуация на контроле инспекции охраны растительного и животного мира, а также областного комитета природных ресурсов и управления МЧС. Специалисты уже обследовали территорию и взяли пробы воды.

Максим Лысенко, заместитель главы Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
От жителей 6 сентября поступило сообщение о факте гибели рыбы на реке Уса в деревне Станьково Дзержинского района. В результате обильных дождевых осадков в одном из сельскохозяйственных предприятий Дзержинского района произошло переполнение чека свинокомплекса. В результате сточные воды попали в реку Уса.

Предприятие, которое допустило сток, ждет ответственность. Специалисты проводят мероприятия по очистке рек, состояние воды на контроле.

Вода в речке стала фиолетового цвета, рыба всплыла и пахнет аммиаком: отравлены несколько рек в Минской области

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