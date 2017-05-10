Водитель маршрутки не понял, что поливочная машина стоит: авария на проспекте Независимости в Минске

Новости Беларуси. Пять пострадавших и пробка в несколько километров. В вечерний час пик

на проспекте Независимости в районе кольцевой маршрутка на всем ходу врезалась в поливомоечную машину.

От мощного удара спецтехника проехала на несколько метров вперед. Водитель микроавтобуса отделался лишь легким испугом, а вот пяти пассажирам потребовалась госпитализация.

Константин Кухарчук, мастер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Производили работы, удар.

Обернулись – въехала маршрутка в бочку.

Вячеслав Гаврош, начальник ОГАИ Первомайского района:

Водитель маршрутного такси не воспринял транспортное средство как стоящее, а посчитал, что оно движется.

Поэтому тормозить начал только в последний момент.

Как оказалось, спецтехника была прикрытием, ровно как и знаки, на участке, где проводили ремонт дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.