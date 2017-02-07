Водителя, который устроил дрифт у Вечного огня, приговорили к 3 годам колонии

Новости Беларуси. В Минске поставили точку в громком деле.

Дрифтера с площади Победы 7 февраля приговорили к трем годам лишения свободы.

Его привлекли к ответственности за надругательство над историко-культурной ценностью. Отбывать наказание минчанин будет в колонии общего режима. Действия виновного признаны умышленными.

Молодого человека взяли под стражу прямо в зале суда.

Напомним, инцидент произошел ночью 29 ноября у Вечного огня. 27-летний водитель выехал к мемориалу и успел совершить не меньше трех кругов, после чего пытался скрыться с места преступления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.