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Водителя, который устроил дрифт у Вечного огня, приговорили к 3 годам колонии

07.02.2017 - 21:01

Новости Беларуси. В Минске поставили точку в громком деле.

Дрифтера с площади Победы 7 февраля приговорили к трем годам лишения свободы.

Его привлекли к ответственности за надругательство над историко-культурной ценностью. Отбывать наказание минчанин будет в колонии общего режима. Действия виновного признаны умышленными.

Молодого человека взяли под стражу прямо в зале суда.

Напомним, инцидент произошел ночью 29 ноября у Вечного огня. 27-летний водитель выехал к мемориалу и успел совершить не меньше трех кругов, после чего пытался скрыться с места преступления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водителя, который устроил дрифт у Вечного огня, приговорили к 3 годам колонии

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