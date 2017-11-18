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Военно-историческая реконструкция на Линии Сталина: зрителям показали ключевые эпизоды операции «Уран»

18.11.2017 - 17:45

Новости Беларуси. Военная техника, солдатская каша и артиллерийские залпы – на линии Сталина прошла военно-историческая реконструкция боя времен Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посвящена она Дню ракетных войск и артиллерии. Любой желающий мог пострелять из винтовки, пистолета и даже орудия.

Участники съехались со всех городов страны. Некоторые солдаты и офицеры специально прибыли из России, Литвы и Латвии.

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил Республики Беларусь:
Кто не любит свою историю, тот обречён на поражение. Нет будущего у тех, кто не помнит свою историю.

Чоу Сяу Синь, участник реконструкции:
У Беларуси хорошая военная культура. Нам надо учиться такой военной культуре.

Михаил Скударнов, турист (Россия):
Очень интересно, очень познавательно, очень живо все было изображено. Я считаю, что нужно почаще проводить такие мероприятия, поскольку нужно помнить о тех событиях.  

В этом году особенный повод для праздника – 75 лет со дня успешного контрнаступления советских войск под Сталинградом.

19 ноября 1942 года стало днем не только триумфа артиллерии, но и переломным моментом Великой Отечественной.

 

 

Военно-историческая реконструкция на Линии Сталина: зрителям показали ключевые эпизоды операции «Уран»

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