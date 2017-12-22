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Военнослужащие поздравили с Новым годом воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Борисове

22.12.2017 - 12:23

Новости Беларуси. Время добра, любви и милосердия. Акция «Наши дети» продолжает шагать по стране, объединяя в эти предновогодние дни всех детей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не остаются в стороне от благотворительного марафона и военные. Одними из первых к акции подключились военнослужащие и сотрудники штаба северо-западного оперативного командования. Они приняли участие в новогоднем утреннике в подшефном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Среди подарков воспитанникам – сладости и игрушки, а также мебель для кабинета психологической помощи.

Александр Кирилюк, начальник управления штаба северо-западного оперативного командования:
Всегда рады и всегда помогаем данным учреждениям, непосредственно этому детскому дому для того, чтобы наши дети могли чувствовать себя намного лучше. Дети очень хорошо к этому подготовились. Молодцы! Исполняли песни.

Марина Стародворская, заместитель директора по учебной работе ГУО «Борисовский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»:
На положительных эмоциях у детей идет хорошая динамика. Поэтому мы всегда рады гостям, которые приходят.

Добавим, не только для этих ребят, но и для многих других военные превратились в настоящих волшебников. Подарки от шефов в погонах малыши получают в детских домах, центрах реабилитации и больницах по всей стране.

Военнослужащие поздравили с Новым годом воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Борисове
Новогодний утренник для детей из центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Борисове
Фото. Новогодний утренник для детей из центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Борисове
Новогодний утренник для детей из центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Борисове
Фото. Новогодний утренник для детей из центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Борисове
Новогодний утренник для детей из центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Борисове
Фото. Новогодний утренник для детей из центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Борисове
Новогодний утренник для детей из центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Борисове
Фото. Новогодний утренник для детей из центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Борисове
Новогодний утренник для детей из центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Борисове
Фото. Новогодний утренник для детей из центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Борисове

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