Военный парад, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Видеоверсия
03.07.2019 - 23:53
Военный парад, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Видеоверсия здесь
Как Беларусь отмечала День Независимости. Показываем в трёх минутах
Новости Беларуси. День Независимости объединил миллионы белорусов. В каждом уголке страны была своя оригинальная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К примеру, в Гродно – спортивные батлы и прыжки парашютистов. Пламя Победы – в Витебске, военно-полевой кинотеатр – в Могилёве.
Самые яркие события праздничного дня в видеоматериале.