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«Вокруг цветы, улыбающиеся люди»: 7 мая поздравления принимали жители Республиканского интерната ветеранов

07.05.2018 - 17:30

Новости Беларуси. Особое внимание в эти дни ветеранам. В Беларуси их осталось менее восьми с половиной тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 мая тех, кто живет в Республиканском интернате ветеранов войны и труда, навестили почетные гости. Концерт, песни военных лет и стихи посвятили бывшим фронтовикам и труженикам тыла.

Людмила Певнева, ветеран Великой Отечественной войны:
Замечательный праздник. Вокруг цветы, улыбающиеся люди. Замечательно. Спасибо!

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
У нас традиция, мы каждый год приезжаем сюда, где действительно ветераны войны нашли себе уютный дом, и поздравляем их с этим праздником. Средний возраст 95 лет, и мы понимаем: здоровья не прибавляется. Поэтому наш святой долг, наша обязанность – приезжать.

Людмила Шарай, директор ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда»:
Мы стараемся сделать им домашнюю обстановку, чтобы они чувствовали себя как дома. Потому что в силу разных обстоятельств кто-то остался один, у кого-то дети есть, но они не имеют возможности или уехали, находятся далеко. Мы отдаем им все тепло души, которое у нас есть.

Поздравляли ветеранов школьники, студенты и курсанты Военной академии. Встреча получилась очень теплой, а исполнение фронтовых песен и угощение гостей настоящей солдатской кашей воссоздало атмосферу прошлых лет.

«Вокруг цветы, улыбающиеся люди»: 7 мая поздравления принимали жители Республиканского интерната ветеранов

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